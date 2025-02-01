До -3 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 2 февраля

16:30, 01 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода со снегом ожидается в Псковской области 2 февраля. Об этом ПАИ сообщил в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +1 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что до -10 градусов упадёт температура в Псковской области.