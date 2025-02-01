Митрополит Матфей возглавил работу форума паломнических служб России

17:53, 01 февраля 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил работу форума паломнических служб России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Форум прошёл в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в храме Христа Спасителя в Москве. В нём приняло участие более 200 человек со всей страны.

В начале мероприятия к собравшимся обратился председатель комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Матфей. Он отметил важность того, что как можно больше людей должны иметь возможность прикоснуться к святыням, которыми так богата Россия, унаследовать духовные ценности.

Кроме того, в рамках практической сессии были представлены интернет-платформа для взаимодействия паломнических служб и другие проекты.