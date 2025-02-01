Мастер-класс по изготовлению окопных свечей для бойцов СВО прошёл в Печорах

16:40, 01 февраля 2025, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошёл в Печорском районном центре культуры. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Работники центра культуры совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по городу Печоры открыли мероприятие и дали урок по изготовлению свечей.

«Мы с вами должны понимать, что любовь к Отечеству в первую очередь проявляется, в поступках человека, они являются демонстрацией патриотических порывов и настроений ведь даже самое маленькое доброе дело является вкладом в развитие и укрепление нашей страны!» – отметили организаторы мероприятия.

По окончанию мастер-класса свечи были упакованы и переданы для участников специальной военной операции.