Мастер-класс по изготовлению окопных свечей для бойцов СВО прошёл в Печорах
Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошёл в Печорском районном центре культуры. Об этом пишет газета «Печорская правда».
Работники центра культуры совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по городу Печоры открыли мероприятие и дали урок по изготовлению свечей.
«Мы с вами должны понимать, что любовь к Отечеству в первую очередь проявляется, в поступках человека, они являются демонстрацией патриотических порывов и настроений ведь даже самое маленькое доброе дело является вкладом в развитие и укрепление нашей страны!» – отметили организаторы мероприятия.
По окончанию мастер-класса свечи были упакованы и переданы для участников специальной военной операции.
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