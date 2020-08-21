Пять лет тюрьмы грозит красногородцу за кражу из гаража знакомой

13:47, 21 августа 2020, ПАИ

Жителя Красногородского района обвиняют в краже имущества из гаража своей знакомой, расположенного в Красногородске. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина выпил пива и решил украсть вещи из гаража своей знакомой. Он проник в гараж и украл оттуда триммер для покоса травы. Затем мужчина продал украденное знакомому за тысячу рублей.

Триммер был обнаружен и возвращён хозяйке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.