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Общество

Пять лет тюрьмы грозит красногородцу за кражу из гаража знакомой

Жителя Красногородского района обвиняют в краже имущества из гаража своей знакомой, расположенного в Красногородске. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина выпил пива и решил украсть вещи из гаража своей знакомой. Он проник в гараж и украл оттуда триммер для покоса травы. Затем мужчина продал украденное знакомому за тысячу рублей.

Триммер был обнаружен и возвращён хозяйке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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