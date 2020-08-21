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Общество

Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку

Фото с сайта губернатор60.рф

Пешеходную зону заменили парковкой для автомобилей возле Зелёного театра. С такой проблемой обратился житель города на сайт губернатора Псковской области.

«Теперь, спустившись по лестнице, человек утыкается в закрытые ворота, за которыми припаркованы чьи-то автомобили», – написал пскович, добавив, что для того, чтобы обойти препятствие, люди выходят на газон, протаптывая тропинки. 

Фото с сайта губернатор60.рф.

«Зачем надо было перекрывать транзитный путь следования пешеходов? Неужели чьи-то автомобили, бесполезно занимающие ценное городское пространство, важнее комфортной пешеходной среды? Зачем вообще парковка в центре ботанического сада рядом с редкими видами растений? И каким образом попадают туда автомобили, неужели по пешеходным дорожкам ботанического сада, сгоняя на газон прогуливающихся пенсионеров, детей и мам с колясками?» – спрашивает обеспокоенный ситуацией местный житель. 

За комментарием ПАИ обратилось в администрацию города Пскова. 

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