Евгений Скачков раскритиковал псковские муралы

17:08, 21 августа 2020, ПАИ

Главный архитектор города Евгений Скачков объяснил, почему ему не нравятся псковские муралы, рассказал в интервью Псковскому агентству информации архитектор.

«Те специалисты, которые работают над муралами, не соблюдают масштабность», - отметил Скачков, добавив, что такие большие рисунки тяжело воспринимаются человеком.

Также архитектор отметил, что ему не понравилось граффити с князем Александром Невским, недавно появившееся в Пскове, из-за того, что рисунок слишком крупный.

«Рисунок должен вписываться в структуру и атмосферу территории, - добавил архитектор. – А на псковских муралах нет воздуха, пространства – он давит своей большой массой и цветовыми решениями».