0
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
16:57
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
16:41
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
16:03
Похитителей мороженого задержали в Пскове
15:17
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
14:04
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
Еще новости
Общество

Евгений Скачков раскритиковал псковские муралы

Фото ПАИ.

Главный архитектор города Евгений Скачков объяснил, почему ему не нравятся псковские муралы, рассказал в интервью Псковскому агентству информации архитектор.

«Те специалисты, которые работают над муралами, не соблюдают масштабность», - отметил Скачков, добавив, что такие большие рисунки тяжело воспринимаются человеком.

Также архитектор отметил, что ему не понравилось граффити с князем Александром Невским, недавно появившееся в Пскове, из-за того, что рисунок слишком крупный.

«Рисунок должен вписываться в структуру и атмосферу территории, - добавил архитектор. – А на псковских муралах нет воздуха, пространства – он давит своей большой массой и цветовыми решениями».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
Похитителей мороженого задержали в Пскове
21 августа 2020
Похитителей мороженого задержали в Пскове
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
21 августа 2020
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
21 августа 2020
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
21 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет

Идет загрузка...