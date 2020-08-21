В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов

17:08, 21 августа 2020, ПАИ

Концепции цветового решения жилых домов разработали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вместе со студентами ПсковГУ мы разработали более пяти концепций цветовых решений жилых домов, - отметил главный псковский архитектор Евгений Скачков. – Создавалось комплексное решение, но из-за пандемии дипломные и курсовые работы были заморожены, и мы не довели работу до конца».

Однако, по словам архитектора, работа будет продолжена.

«На первоначальном этапе застройщики согласны внедрять цветовые решения, но потом начинаются экономические проблемы - увеличиваются издержки из-за дороговизны краски», - добавил Скачков.