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Общество

В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов

Фото ПАИ.

Концепции цветового решения жилых домов разработали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вместе со студентами ПсковГУ мы разработали более пяти концепций цветовых решений жилых домов, - отметил главный псковский архитектор Евгений Скачков. – Создавалось комплексное решение, но из-за пандемии дипломные и курсовые работы были заморожены, и мы не довели работу до конца».

Однако, по словам архитектора, работа будет продолжена.

«На первоначальном этапе застройщики согласны внедрять цветовые решения, но потом начинаются  экономические проблемы - увеличиваются  издержки из-за дороговизны краски», - добавил Скачков.

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