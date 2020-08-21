Главный архитектор Пскова поделился результатами своей работы за год

16:58, 21 августа 2020, ПАИ

Результатами своей работы за год поделился главный архитектор города Пскова Евгений Скачков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Евгений Скачков отметил, что удалось возобновить работу градостроительного совета.

«Это нужный орган, который состоит из творческих людей и специалистов, которые неравнодушны к городу», - отметил Евгений Скачков.

Также архитектор отметил, что занимается разработкой индекса качества городской среды. При градостроительном совета создано три рабочие группы по формированию индекса городской среды.

«5-6 специалистов узкой направленности отрабатывают направления (парки, скверы, жилые пространства) и определяют количество набранных баллов», - отметил архитектор.

Каждый объект может максимально набрать 360 баллов по 36 критериям.

«Если проект набирает 180 баллов, то с ним всё в порядке, и он может существовать», - добавил архитектор.

Евгений Скачков отметил, что работа ведётся с подключением большого количества людей и без учёта мнения горожан никакие решения не принимаются.