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Общество

Концепцию новогоднего украшения города в 2021 году разработали в Пскове

Фото ПАИ.

Стало известно, как будут украшать Псков к Новому году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мной была разработана концепция новогоднего оформления на 2021 год. К работе было подключено большое количество специалистов и дизайнеров, - рассказал главный архитектор Пскова Евгений Скачков. – Более 68 иллюстративных материалов уже готово, там расписано, где будут проходить мероприятия и в какой цветовой гамме украсят город».

Транспорт тоже не останется без внимания – будут украшены поезда и маршрутные автобусы. А также украсят витрины магазинов, парки и скверы.

«За три года мы должны прийти к более консолидированному праздничному мероприятию», - отметил Евгений Скачков.

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