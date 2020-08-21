Появились подробности смерти ребёнка на острове Залита
Стали известны подробности смерти утонувшего 4-летнего мальчика на острове Залита. Об этом сообщил Псковскому агентству информации источник в силовых структурах.
21 августа появилась информация о пропаже 4-летнего ребёнка на острове Залита Псковской области. Позже тело ребёнка нашли рыбаки в воде.
Как сообщил ПАИ источник в силовых структурах, утонувшему ребенку было 4 года. Он оказался не из числа местных жителей. Семья приехала на остров из другого региона.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.