Похитителей мороженого задержали в Пскове

16:03, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове полиция задержала похитителей мороженого, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 августа в полицию с заявлением о хищении имущества обратилась 45-летняя псковичка. Женщина рассказала, что является индивидуальным предпринимателем и владельцем торговой точки на остановке Летний сад в Пскове. Она уточнила, что накануне двое неизвестных похитили из её холодильника 20 упаковок мороженого. При этом по её словам, у торгового места был её 22-летний сын, который сделал похитителям замечание, но в ответ они применили в отношении него насилие.

Стражи порядка по горячим следам установили личности грабителей. Ими оказались два 18-летних безработных псковича. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. В содеянном они признались, однако похищенное не было изъято: злоумышленники уже успели съесть похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.