Подарки передали Псковскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей

16:07, 21 августа 2020, ПАИ

Активисты партии «Единая Россия» передали несколько коробок со школьными принадлежностями Псковскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В центре воспитываются 36 детей, большинство из которых - школьники.

Ранее единороссы связались с руководством учреждения и рассказали о стартовавшей в регионе в преддверии начала нового учебного года акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой проводится сбор пожертвований для поддержки нуждающихся в ней семей с детьми школьного возраста и детей-сирот. Партийцы поинтересовались, что необходимо для воспитанников центра.

«Для 30 ребят школьного возраста мы привезли тетради, дневники, ручки, карандаши, линейки, ластики, точилки, наборы цветной бумаги и картона, папки для тетрадей и обложки. Школьных принадлежностей для ребят набралось несколько коробок. Цель акции - помочь детям в трудной жизненной ситуации подготовиться к школе, обеспечив их всеми необходимыми для учебы принадлежностями», - рассказал исполнительный секретарь городского отделения партии Дмитрий Яковлев.

Также центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, передали 40 российских триколоров для проведения патриотических мероприятий с воспитанниками.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» по сбору и распределению школьных принадлежностей проходит во всех районах Псковской области. Каждый желающий сможет внести свой вклад в формирование школьных наборов для нуждающихся детей. Псковичи могут приносить необходимые школьные принадлежности в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Гоголя, 9 (телефон 66-25-12). Сбор канцтоваров организован и на базе местных общественных приемных «Единой России» в районах области.