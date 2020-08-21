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Общество

Подарки передали Псковскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Активисты партии «Единая Россия» передали несколько коробок со школьными принадлежностями Псковскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В центре воспитываются 36 детей, большинство из которых - школьники.

Ранее единороссы связались с руководством  учреждения и рассказали о стартовавшей в регионе в преддверии начала нового учебного года акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой  проводится сбор пожертвований  для поддержки нуждающихся в ней семей с детьми школьного возраста и детей-сирот.  Партийцы поинтересовались, что необходимо для воспитанников центра.

«Для 30 ребят школьного возраста мы привезли тетради, дневники, ручки, карандаши, линейки, ластики, точилки, наборы цветной бумаги и картона, папки для тетрадей и обложки.  Школьных принадлежностей для ребят набралось несколько коробок. Цель акции - помочь детям в трудной жизненной ситуации подготовиться к школе, обеспечив их всеми необходимыми для учебы принадлежностями», - рассказал исполнительный секретарь городского отделения партии Дмитрий Яковлев.

Также центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, передали 40 российских триколоров для проведения патриотических мероприятий с воспитанниками.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» по сбору и распределению школьных принадлежностей проходит во всех районах Псковской области. Каждый желающий сможет внести свой вклад в формирование школьных наборов для нуждающихся детей. Псковичи могут приносить необходимые школьные принадлежности в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Гоголя, 9 (телефон 66-25-12).  Сбор канцтоваров организован и на базе местных общественных приемных «Единой России» в районах области.

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