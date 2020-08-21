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Общество

28 тонн початков белорусской кукурузы прошли через границу в Псковской области

В Псковской области через границу контроль прошли 28 тонн початков кукурузы из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На территорию России через ФКП «Долосцы» на российско-белорусской границе в Псковской области было ввезено 28 тонн початков кукурузы, которые были досмотрены. Сертификаты были оформлены правильно, в соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, а транспортировка кукурузы осуществляется без нарушений.

После прохождения необходимых процедур подкарантинная продукция направились в Санкт-Петербург.

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