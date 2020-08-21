В Пскове за кражу бюджетных средств осудили бывшего бухгалтера

17:06, 21 августа 2020, ПАИ

Бывшего бухгалтера осудили за кражу бюджетных средств в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Бывший бухгалтер муниципального казенного учреждения «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания» организовала мошенническую схему хищения бюджетных денежных средств муниципального образования «Город Псков», которые были предназначены для выплаты компенсации родителям части платы по уходу за детьми.

Обвиняемая похитила деньги путём изготовления фиктивных документов с ложными сведениями и была приговорена к одному году и шести месяцам условного заключения. С осужденной также взыскали порядка 1 млн рублей в счёт возмещения ущерба.