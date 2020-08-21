0
22:43
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
21:26
Как пройдёт законодательная осень в Псковской области: интервью Александра Котова
20:59
Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах
19:26
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
16:57
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Еще новости
Общество

Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах

О том, как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах, рассказала начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

1 сентября школы начнут работу в традиционном, очном формате, но с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Праздничные линейки будут проведены для первоклассников и учеников 9-х и 11-х классов. Все остальные проведут мероприятия, посвящённые Дню знаний, в классах с участием классных руководителей.

«28 августа состоятся дополнительные сборы, но не для всех, а только для учеников 1-х и 5-х классов. Такое решение принято на уровне управления образования, – пояснила Татьяна Лозницкая. – В несколько изменённом формате пройдёт и традиционная педагогическая конференция. 27 августа на базе школы № 13 состоится заседание секций для учителей различных предметов, а также секция для руководителей образовательных учреждений. Педагоги планируют подвести итоги прошлого учебного года и поставить задачи на будущий».

Кроме того, будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции, обработки помещений школ дезсредствами перед началом занятий и на переменах. В образовательные учреждения закуплены бесконтактные термометры и дезинфекторы.

За лето в школы приобретены также рециркуляторы воздуха, которые будут установлены в местах возможного скопления детей – в столовых, спортивных залах. Всё остальное – уроки и перемены – будет проходить в традиционной форме.

«Руководители учреждений сейчас серьёзно работают над расписанием занятий для минимизации скопления детей в гардеробах и коридорах. Классы в основном будут обучаться в закреплённых кабинетах, за исключением специализированных аудиторий – информатики, физики, химии, биологии. Если учреждение справляется с задачей развести потоки детей, обеспечить разные входы и выходы, то уроки начнутся в одно время. Если же прогнозируется скопление, возможно, руководство той или иной школы придёт к выводу о другом учебном времени», – рассказала Татьяна Олеговна.

При этом жёсткого требования носить маски к ученикам и педагогам нет. Использовать средства индивидуальной защиты в обязательном порядке должны только работники пищеблока и медкабинета. Школы будут обеспечены масками и перчатками, которыми любой сотрудник или ученик сможет воспользоваться при желании.

Кроме того, с нового учебного года благодаря федеральной субсидии все ученики с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием, а классные руководители станут получать по пять тысяч рублей дополнительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
21 августа 2020
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах
21 августа 2020
Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
21 августа 2020
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
Похитителей мороженого задержали в Пскове
21 августа 2020
Похитителей мороженого задержали в Пскове

Идет загрузка...