Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах

20:59, 21 августа 2020, ПАИ

О том, как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах, рассказала начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

1 сентября школы начнут работу в традиционном, очном формате, но с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Праздничные линейки будут проведены для первоклассников и учеников 9-х и 11-х классов. Все остальные проведут мероприятия, посвящённые Дню знаний, в классах с участием классных руководителей.

«28 августа состоятся дополнительные сборы, но не для всех, а только для учеников 1-х и 5-х классов. Такое решение принято на уровне управления образования, – пояснила Татьяна Лозницкая. – В несколько изменённом формате пройдёт и традиционная педагогическая конференция. 27 августа на базе школы № 13 состоится заседание секций для учителей различных предметов, а также секция для руководителей образовательных учреждений. Педагоги планируют подвести итоги прошлого учебного года и поставить задачи на будущий».

Кроме того, будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции, обработки помещений школ дезсредствами перед началом занятий и на переменах. В образовательные учреждения закуплены бесконтактные термометры и дезинфекторы.

За лето в школы приобретены также рециркуляторы воздуха, которые будут установлены в местах возможного скопления детей – в столовых, спортивных залах. Всё остальное – уроки и перемены – будет проходить в традиционной форме.

«Руководители учреждений сейчас серьёзно работают над расписанием занятий для минимизации скопления детей в гардеробах и коридорах. Классы в основном будут обучаться в закреплённых кабинетах, за исключением специализированных аудиторий – информатики, физики, химии, биологии. Если учреждение справляется с задачей развести потоки детей, обеспечить разные входы и выходы, то уроки начнутся в одно время. Если же прогнозируется скопление, возможно, руководство той или иной школы придёт к выводу о другом учебном времени», – рассказала Татьяна Олеговна.

При этом жёсткого требования носить маски к ученикам и педагогам нет. Использовать средства индивидуальной защиты в обязательном порядке должны только работники пищеблока и медкабинета. Школы будут обеспечены масками и перчатками, которыми любой сотрудник или ученик сможет воспользоваться при желании.

Кроме того, с нового учебного года благодаря федеральной субсидии все ученики с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием, а классные руководители станут получать по пять тысяч рублей дополнительно.