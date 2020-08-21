Более 88 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур намолочено в Псковской области

17:37, 21 августа 2020, ПАИ

В Псковской области намолочено более 88 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области сельскохозяйственными производителями намолочено более 88 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборочная площадь составила свыше 21 тысяч га, что составляет более половины засеянной в текущем сезоне. Средняя урожайность — более 40 ц/га.

Больше всего зерновых и зерновых и зернобобовых культур аграрии намолотили в Пыталовском районе — около 22,5 тысяч тонн с площади 3,7 тысяч га, в Псковском районе — более 18 тысяч тонн с площади 4 тысяч га, в Островском районе — свыше 9 тысяч тонн с площади около 1,4 тысяч га, в Палкинском районе — 7,7 тысяч тонн с площади почти 1,2 тысяч га.

Лидирующими районами по урожайности зерновых культур являются Островский (67 ц/га) Палкинский (65 ц/га), Пыталовский (61 ц/га).

Напомним, уборочная площадь зерновых культур в текущем году составляет более 43 тысяч га.