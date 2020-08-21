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«Кто дважды ошибается, тот единожды помирает»: «Агент Ева» — энергосберегающий триллер с Джессикой Честейн
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Культура

«Кто дважды ошибается, тот единожды помирает»: «Агент Ева» — энергосберегающий триллер с Джессикой Честейн

В прокате вышла картина «Агент Ева» режиссера Тейта Тейлора — шпионский боевик с Джессикой Честейн в роли профессиональной киллерши, которую подставили и теперь намереваются убрать. Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов посмотрел ленту и считает, что боевик с Честейн мог бы быть более увлекательным, динамичным и менее бестолковым. 

Где-то в Европе элегантная Ева (Джессика Честейн) в дурацком парике встречает в аэропорту крупного международного финансиста Питера (Йоан Гриффит). По дороге в лес Питер (как он уверен) располагает к себе Еву, они немного флиртуют друг с другом, а потом Ева пускает пулю Питеру в лоб. Отчитавшись по телефону перед начальством в виде Дюка (Джон Малкович) Ева возвращается домой, в Бостон, где ее совсем не ждут в гости родная сестра и больная мать. Родственники, естественно, не знают, чем Ева зарабатывает на хлеб и парики, нерушимая легенда для матери — ставка в ООН.  

Очередная миссия Евы — убрать в Саудовской Аравии какого-там влиятельного генерала, который всем мешает, — оборачивается крайне неприятной стычкой, а потом еще и незапланированной перестрелкой, где Еве приходится бегать с автоматом в роскошном бордовом платье. Ко всему еще выясняется, что Ева убрала не того, кого следовало, тем самым подставив контору. Собравшиеся в загородном доме остальные коллеги Евы по цеху — Саймон (Колин Фаррелл), его дочь (Диана Сильверс) и, собственно, Дюк — решают ее ликвидировать дабы не подвергать ненужному риску организацию. Дюк, почти заменивший Еве отца, решает предупредить ее об опасности. 

Постер «Евы», как и трейлер с синопсисом, кричат, надрывая горло, что перед нами еще один шпионский триллер, дымящийся и искрящийся, фильм, напряжение в котором можно резать ножом. Правда в том, что это вовсе не так. Это кино лишь зачем-то притворяется шпионским боевиком — авторы надевают ему жанровую маску в начале и немного в финале лишь для того, чтобы пронести под ней другую историю. Регулярно выбегающей из горящих изб по всему миру женщины, которая заблудилась в собственной жизни, но в определённый момент решившей навести в ней порядок, выяснить отношения с алкоголем и наркотиками (с которыми она как бы завязала); семьей и бывшим любовником; а также прошлым и настоящим. Практически все полтора часа Тейлор держит зрителя то на тоскливой встрече анонимных алкоголиков, то в компании сестры Евы или ее матери, на встречах с Дюком и бесконечных сеансах самокопания главной героини. Нежелание Тейлора, как художника, снимать будничный триллер со звездами может и понятно, но есть стойкое ощущение, что в какой-то момент они вместе со сценаристом Мэттью Ньютоном слегка увлеклись игрой в «оригинальность».

Экшн-сцены здесь — вещь редкая, но и, как выяснилось, абсолютно не меткая. Казалось бы, если взяли Джессику Честейн в качестве практически неуязвимой агентки — дайте ей кувалду в руки и больше эпизодов вместе с ней. Столкновения с антагонистами поставлены почему-то из рук вон плохо, абсолютно все драки в фильме, всего их ровно две, — какие-то невероятно ленивые. И это, к сожалению, все, чем может порадовать в плане развлечения Тейлор. 

Честейн, которой в этот раз передали женскую шпионскую эстафету, вопросов, разумеется, не вызывает и этом образе смотрится, бесспорно, эффектно и органично. Ее персонаж написан весьма сносно и небезынтересно: как киллер Ева достигла уровня, когда может задаваться вопросами о смысле своего дела, вести беседы с жертвами (они же «объекты») и интересоваться у них тем, за что же их заказали. Она хладнокровна, невозмутима и наделена всеми остальными признаками и навыками своих старших сестер — от Никиты и до Воробьев с блондинками — другими словами, Тейлор знал, в каком направлении и на что смотреть. В отдельные моменты Ева списана, разумеется, с Джессики Рэббит

В остальном «Ева» — это самый настоящий энергосберегающий шпионский боевик, в этом бестолковом фильме ровным счетом никто особо не напрягается. Каменная Честейн ходит вечно со стеклянными глазами, иногда вся в крови и что-то постоянно выясняет с сестрой, в жениха которой она когда-то была влюблена — именно этой абсолютно бестолковой и ненужной сюжетной линией Тейлор решает заполнить большую часть ленты, откровенно издеваясь над теми, кто пришел посмотреть на то, как Честейн в футболке группы The Misfits будет швырять злодеев о стены. Фильм болеет избытком флешбеков, недостатком драйва и экшена, от оператора «Смертельного оружия» Стивена Голдблатта ожидалось, конечно, чуть больше энтузиазма и изобретательности, на фоне всего этого композитор Беар Маккрири пытается выдавать себя за Nine Inch Nails, но раз за разом фальшивит. Радость во всем этом вызывает только великий Джон Малкович — в свои 66 он еще может помахать кулаками перед грозными усами Колина Фаррелла.

Муслим Камалов
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