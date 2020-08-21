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Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней

С 13 по 19 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 31 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло 5 человек, 32 – пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В четырёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства.

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