Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней

18:03, 21 августа 2020, ПАИ

С 13 по 19 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 31 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло 5 человек, 32 – пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В четырёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства.