Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
С 13 по 19 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 31 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло 5 человек, 32 – пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В четырёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.
За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства.