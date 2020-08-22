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Общество

Диетолог развеяла миф о пользе завтрака

Миф о пользе завтрака развеяла диетолог Светлана Соломеина. Она рассказала, что завтрак не является самым важным приёмом пищи в течение дня, пишет РИА «Новости».

Диетолог отметила, что ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.

«По часам чувствительность к инсулину не работает – она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон», – объяснила Светлана Соломеина.

По словам диетолога, если период голодания растянется на больший срок, то чувствительность к инсулину будет ещё выше и организм будет эффективнее использовать глюкозу.

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