Диетолог развеяла миф о пользе завтрака

23:38, 21 августа 2020, ПАИ

Миф о пользе завтрака развеяла диетолог Светлана Соломеина. Она рассказала, что завтрак не является самым важным приёмом пищи в течение дня, пишет РИА «Новости».

Диетолог отметила, что ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.

«По часам чувствительность к инсулину не работает – она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон», – объяснила Светлана Соломеина.

По словам диетолога, если период голодания растянется на больший срок, то чувствительность к инсулину будет ещё выше и организм будет эффективнее использовать глюкозу.