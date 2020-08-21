95% разметки нанесено около образовательных учреждений Пскова

19:37, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове в рамках подготовки улично-дорожной сети к школьному периоду нанесено 95 % дорожной разметки около образовательных учреждений. Об этом было объявлено во время заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в ближайшее время будут установлены недостающие искусственные дорожные неровности вблизи образовательных учреждений.

В планах также оборудовать пешеходные переходы светофорами Т7 и поставить пешеходные ограждения там, где это необходимо.

Также участники заседания затронули тему освещения пешеходных переходов в Пскове. Принято решение обратиться к главе администрации города Александру Братчикову с просьбой скорректировать график работы светильников утром и вечером.