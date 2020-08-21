Как пройдёт законодательная осень в Псковской области: интервью Александра Котова

21:26, 21 августа 2020, ПАИ

Скажутся ли последствия коронавируса на политической жизни Псковской области, чем обусловлен выбор большинства избирателей, как следует ориентироваться в информационном потоке, чтобы не оказаться введённым в заблуждение, – обо всём этом в эфире ПАИ-live ведущий Александр Машкарин пообщался с председателем регионального парламента Александром Котовым.

Время собирать сессию

– С выходом вас из отпуска!

– Да, спасибо! Обычно в таких случаях сочувствуют.

– Сочувствую. Я так понимаю, что все депутаты начинают понемножечку выходить из отпусков и готовятся к глобальной осенней сессии областного Собрания. Так сложилось, что осенью, наверно, самая горячая пора работы депутатов: региональный проект бюджета, фактически подготовка к новому бюджетному году, а сейчас ещё и поправки в Конституцию налагают определённые обязательства на субъекты Федерации в том, чтобы приводить региональное законодательство в соответствие с федеральным. Какой будет эта осенняя сессия работы областного Собрания?

– Закончился короткий промежуток, который мы называем парламентскими каникулами, сейчас возвращаемся в обычный рабочий режим. В августе начинается бюджетный процесс на очередной финансовый год, и уже сейчас бюджетный комитет работает над проектом закона о бюджете. Мы начинаем нашу осеннюю сессию в сентябре, причём нужно провести очередное заседание пораньше, в конце месяца. Это связано с тем, что нам необходимо утвердить законом субъекта величину прожиточного минимума для того, чтобы соответствующие данные направить в Пенсионный фонд. Это связано с расчётом дополнительных выплат тем, у кого расчётная пенсия окажется ниже, чем величина прожиточного минимума. Собственно, мы этим сейчас будем заниматься, а также будем активно работать с органами исполнительной власти в рамках подготовки закона о бюджете на очередной финансовый год. Плюс к этому нам придётся вносить существенные коррективы в бюджет текущего года – это связано с ситуацией распространения инфекции. Ожидаем, что будут достаточно серьёзные недопоступления в бюджет по сравнению с теми плановыми показателями, которые мы закладывали первоначально.

– Налоговые непоступления?

– Да, налоговые. Естественно, возникли непредвиденные расходы, о которых мы не могли предполагать тогда, когда утверждали бюджет на текущий год. Мы оказывали помощь различным категориям предпринимателей, населения в связи с тем, что были потери. Сейчас сложно прогнозировать, с чем столкнёмся, но уже совершенно очевидно, что объём недополученных доходов, недополученных налогов, поступлений будет значительным. Поэтому сейчас губернатор активно работает с правительством, с министерствами для того, чтобы получить помощь из федерального бюджета, и правительство уже декларирует, что они сейчас выделяют определённые средства на оказание помощи регионам, которые оказались в наиболее сложном финансовом положении.

– Фактически экономика Псковской области получила «неслабый удар под дых» из-за коронавируса, и предполагаю, что ситуация скажется, конечно, не только на бюджете этого года, но и на том, каким будет бюджет 2021 года.

– Да, безусловно. Мы ещё до конца не прочувствовали, с какими трудностями, прежде всего финансового характера, мы столкнулись, потому что это инертный механизм. Скорей всего, мы в полной мере это почувствуем в конце текущего года и в первом-втором кварталах следующего. Естественно, мы должны это учитывать, и наша главная задача – обеспечить выполнение всех социальных обязательств, которые у нас есть в нашем региональном законе о бюджете. Это в обязательном порядке без задержек заработная плата бюджетников – это вообще приоритет: это дошкольные учреждения, школы (сейчас начинается новый учебный год), лечебные учреждения, учреждения социального обслуживания. В общем, у нас непростой период работы областного Собрания и органов исполнительной власти вместе с губернатором. Естественно, мы сейчас будем думать, каким образом решать эти проблемы.

Ожидаемые «неожиданности»

– Непростые ситуации, когда они приходятся на предвыборный период (а в 2021 году предстоят выборы в Псковское областное Собрание), накладывают определённый отпечаток на работу если не всех депутатов, то некоторых из них, которые пытаются либо политизировать процесс, либо показать своё «я». В следующем году и на сессиях, которые предстоят в сентябре – декабре, ожидаете ли вы всплеска «внезапной» политической активности от своих коллег?

– Ожидаем, и избирательная кампания следующего года уже стартовала: мы это можем видеть по высказываниям и депутатов, и политиков, и руководителей региональных отделений наших политических партий. Уже прослеживается попытка обратить повышенное внимание как на персональную деятельность некоторых политиков, так и на деятельность политических партий. Но так всегда было, это естественный процесс, поэтому ничего неожиданного для нас нет. Даже, я бы сказал, наоборот, хорошо, когда политическая активность возрастает – создаётся больший накал в дискуссиях, и, может быть, где-то мы найдём лучшие решения для тех проблем, которые сегодня существуют. Мне, например, дискуссия всегда интересна.

– Оптимистично смотрите на политический процесс. Я предполагаю, что, наоборот, чем больше сейчас такие политики и партии будут выступать, тем меньше избирателей они к себе привлекут, потому что на протяжении нескольких месяцев эти партии фактически бездействовали, когда была пандемия, а тут вдруг такой резкий всплеск активности. Это не может не обратить на себя внимание.

– Это, конечно, внимание на себя обращает, безусловно, но я же говорю, тут ничего нового нет: так всегда было исторически, можно привести примеры. Здесь меня всегда настораживает лишь то, что зачастую выступления являются популистскими. Вы сейчас проводили серию интервью с руководителями политических партий наших региональных отделений. Я наслушался много чего интересного. Кстати, я внимательно слежу за этим, потому что это помогает в работе: можно смотреть на то, о чём говорят наши оппоненты, о чём говорят различные представители наших региональных политических партий. И я вижу, что ничего не изменилось, по-прежнему преобладают популистские заявления в расчёте на то, чтобы привлечь к себе избирателей.

– На неосведомлённость просто людей.

– Да, и зачастую просто подаётся неверная информация, да? Есть попытки приписать себе те заслуги, которые им не принадлежат, и, в общем-то, это выглядит достаточно убедительно. И мне кажется, что в этом случае журналисты, которые работают с политиками, когда берут у них интервью, должны более тщательно готовиться к таким эфирам, потому что на поверхности видно, кто что делает, у кого какие заслуги, какие политические партии ведут себя активно, кто может показать реальный результат, а кто просто пытается ухватить популистскую тему и её периодически раскручивать. Но ещё раз повторю, ничего необычного в этом нет, это нормальный политический процесс в ожидании предвыборной кампании.

Меньше слов – больше дела

– В вашем округе, где вы являетесь депутатом, есть замечательный Плюсский район, у которого не менее замечательный глава района Виталий Аршинов, у которого ещё один замечательный друг – глава одной из небольших политических партий, интервью с которым мы брали, который действительно говорил массу интересного, в том числе про Плюсский район. У многих сложилось впечатление, что всё, что происходит хорошего в Плюсском районе, происходит либо благодаря Виталию Аршинову, либо благодаря деятельности этой политической партии. Что скажете в ответ?

– Хочу сказать, что для меня это нормальная ситуация. Как депутат – а я работаю в своём избирательном округе – готов работать с любым главой района, неважно, какую политическую партию он представляет, лишь бы только я видел, что есть активное желание решать проблемы на территории этого муниципального образования и оставить в стороне свои политические предпочтения, и в том числе популистские выпады, о которых я говорил. К сожалению, не всегда так получается. Сейчас, наверно, не буду углубляться в подробности того, что происходит в Плюсском районе, но хочу сказать, что я готов помогать в части, касающейся моей депутатской деятельности, этому муниципальному образованию, потому что это мой округ и это мои обязательства перед избирателями. Там очень много проблем, часто обращаюсь к губернатору с просьбой обратить внимание на эти проблемы, оказать определённую помощь, напрямую работаю с органами исполнительной власти. У меня здесь абсолютно нет никакого дискомфорта, меня эта ситуация вполне устраивает.

– То есть ваши, скажем так, личные персональные отношения всегда находятся на втором уровне, на первом – всегда избиратели?

– Да, у меня на первом плане всегда избиратели, я прошёл там предвыборную кампанию, мне оказали доверие, когда избрали депутатом, соответственно, должен отработать так, как положено, что и стараюсь делать. Политические предпочтения, в том числе и главы района, оставляю на втором плане. Политические предпочтения во многом, конечно, мешают работе, а глава района – это должность, которая предполагает заниматься больше хозяйственными функциями, в меньшей степени политикой. Но, к сожалению, так не всегда получается и политические предпочтения зачастую преобладают, что плохо сказывается в конечном итоге на результатах работы.

– Раз мы заговорили о главах районов, чем, на ваш взгляд, объясняется транзит некоторых глав, которые избирались от одной партии, а сейчас либо становятся сторонниками «Единой России», либо вообще входят в состав «Единой России»? Это связано, как некоторые пытаются показать, с каким-то политическим давлением? Или это сознательное решение глав районов, которые понимают, что надо использовать эффективные рычаги влияния на ситуацию в пользу своих избирателей, жителей района?

– Мне сложно говорить о каждом конкретном главе, который принимает такие решения. Могу сказать своё мнение в общем. Да, действительно, считаю, что сложно работать, не имея чёткой поддержки ведущей политической силы. Вообще это мировая практика, потому что всегда большинство лоббирует политические интересы той партии, которая это большинство представляет. И это выражается в конкретных действиях.

– Даже если ты глава от одной партии, а у тебя большинство членов в районном Собрании от другой партии, надо, конечно, уметь договариваться.

– Да, надо уметь договариваться, совершенно верно. И так построен политический процесс везде, не только в нашей стране, но и во всём мире. Это азбука взаимоотношений. И если глава трезвомыслящий, если он понимает, что ему нужно работать, ему нужно решать проблемы, естественно, он движется в сторону поиска компромисса, в сторону диалога с политическим большинством для того, чтобы иметь там поддержку. И если кто-то сознательно пришёл к такому решению, я могу только поддержать это. Говорю это вне зависимости от того, что я являюсь членом политической партии «Единая Россия». Говорю исходя из того, что это повлияет на результат работы, повлияет на решение проблем в каждом конкретном муниципальном образовании.

Встречают по одёжке

– Остался буквально месяц до дня голосования, и у «Единой России» на данный момент и в районных, и в городских, и в сельских собраниях подавляющее большинство. На ваш взгляд, изменится ли после сентября 2020-го ситуация?

– Не думаю, что она изменится кардинально, потому что сейчас есть предпосылки для того, чтобы точно так же большинство кандидатов от партии «Единая Россия» были депутатами представительных органов местного самоуправления. Муниципальные выборы имеют своё ярко выраженное отличие, потому что здесь в большей степени даже не конкуренция политических партий – здесь конкуренция личностей.

– Все на виду.

– Они знакомы между собой. Поэтому выбирают прежде всего не по политическим предпочтениям, а по личностям. Зная человека, положительно относясь к нему, доверяя ему, конечно, люди будут голосовать за него. Именно так мы пытались подбирать кандидатов, которые сегодня выдвинуты от партии «Единая Россия». Я надеюсь, что в этом случае просто восторжествует здравый смысл. Абсолютное большинство кандидатов, выдвинутых партией, как раз авторитетные люди, уважаемые, к которым с доверием относятся избиратели. Теперь о возможном соотношении после выборов. Уже сейчас видно, что другие политические партии выдвинули значительно меньшее количество кандидатов на муниципальные выборы.

– Практически ровно в два раза в совокупности партий.

– Совершенно верно. Они ссылаются на то, что люди не хотят, есть определённые трудности. Отчасти это действительно так, но, с другой стороны, там, где я был, я не видел сильно активной работы политических партий других. Она, конечно, была, но «Единая Россия» проделала просто гигантскую работу: это встречи с людьми, это переговоры, это общение, это диалог с различными общественными организациями, которые имеют свои представительства в районах, – просто гигантский объём работы. Причём эту работу мы начали ещё задолго до того, когда даже шли разговоры об избирательной кампании. У нас есть процедура предварительного голосования, как вы знаете, и, соответственно, для того, чтобы выдвинуть кандидатов, обязательно нужно пройти эту процедуру. Мы вынуждены были эту проводить работу гораздо раньше, чем за неё взялись все остальные. А в общем-то, да, у нас небогатый выбор таких уважаемых, авторитетных людей, за которых избиратели готовы проголосовать, но мы всё-таки успели договориться и заручиться поддержкой этих кандидатов, которые выдвинуты от нашей партии. Хочу здесь поблагодарить тех своих однопартийцев, которые этой работой занимались, хочу поблагодарить представителей наших местных отделений: это на самом деле серьёзная работа, которая привела к такому результату.

«По делам вашим…»

– Хотелось бы, чтобы оценивали не популистские заявления. Да, я опять к этому возвращаюсь, потому что на самом деле это очень важный вопрос. Он со временем теряет актуальность, но не настолько, чтобы на него не обращать внимания. Наши политические оппоненты всегда говорят: «Ну что тут «Единая Россия» пытается себе какие-то несуществующие заслуги приписать? Дороги ремонтируют – так и так должна власть дороги ремонтировать. Садики детские строят – так это ж власть и так должна сама по себе строить».

– Да, это один из самых расхожих аргументов.

– Это называется вводить в заблуждение, потому что всегда всё начинается заранее. И когда мы говорим о работе над законом о бюджете, неважно, федеральный это бюджет, региональный, бюджет муниципального уровня, именно там определяются приоритеты. «Единая Россия» подняла вопрос о том, чтобы закрыть очереди в детские сады. Помните очередь на места для детей от трёх до семи лет, которая уже закрыта? Сейчас решается вопрос о детях до трёх лет, причём мощно решается. И именно с помощью «Единой России» в Государственной Думе и членов Совета Федерации было принято решение, чтобы выделить в федеральном бюджете целевые средства на решение этой проблемы. Они выделены, доведены до регионов, а сейчас мы видим конкретное осуществление решения этой задачи: строятся детские садики. Точно так же с дорогами, точно так же со школами и так далее. А при этом те же коммунисты просто паталогически не голосуют за закон о бюджете. И мотивируют это всегда тем, что они не согласны.

– И на областном, и на федеральном уровне.

– В то же время в качестве предложений звучат популистские заявления: совершенно нереалистичные вещи. На их взгляд, они должны сработать, то есть люди должны сказать: «Да, вот какие коммунисты молодцы, они не принимают антинародный бюджет, после принятия которого будет крах».

– По моим ощущениям, федеральные трассы Псковской области стали лучше, чем у наших соседей.

– Да, именно так. Дальше: объём дорожного фонда, если взять в целом по стране, будет переориентирован. В большей степени денежные средства дорожного фонда будут направляться на ремонт и содержание региональных автомобильных дорог – это записано сейчас в национальном проекте. Я же давно здесь, в Псковской области, живу и не помню такого, чтобы у нас были дороги даже между районными центрами, например между (возьмём мой избирательный округ) Плюссой и Стругами, в таком состоянии, как сейчас. Качество совершенно другое, отношение к этому совершенно другое, материалы другие, техника другая – всё другое. Кардинально решается проблема, которую люди перед нами давно ставили. Я вспомню сейчас избирательную кампанию пять лет назад и даже десять лет назад, первый вопрос, которые задавали: «Вы приведите в порядок дороги: невозможно ездить!» А сегодня это всё как раз осуществляется. Да, это наша заслуга. Мы не говорим об этом на каждом углу, а может быть, кстати, и зря, потому что надо на это обращать внимание и надо говорить о том, что это заслуга «Единой России» как партийного большинства. А нам в ответ говорят: «Так власть и так это должна делать, что там они себе приписывают?» Нет, ребята, ещё раз повторю, решение любой проблемы начинается с постановки вопроса, с постановки приоритетов – а это как раз бюджет. Вот у нас коммунисты не голосуют никогда за бюджет, при этом они присутствуют в согласительной комиссии, они в эту согласительную комиссию готовы вносить предложения.

– Такие отстранённые наблюдатели.

– Как сторонние наблюдатели, совершенно верно. Но мы же их из согласительной комиссии не выгоняем, мы их точно так же принимаем в согласительной комиссии, обращаем внимание на эти предложения, рассматриваем их вместе с администрацией области, с органами исполнительной власти, какие-то решения принимаем, кстати, когда эти предложения разумные. Вот они готовы в этом бюджетном процессе таким образом участвовать, а принимать бюджет не готовы. И потом они же будут ещё и говорить, что тут «Единая Россия» вообще ни при чём. Так именно нашими голосами всё это происходит.

– На заметку избирателям.

Молодость = активность

– Вы говорите совершенно простые вещи: людям, которые так или иначе в политическом процессе участвуют, они знакомы, а обычным избирателям – нет. Может быть, даже в школах пора на уроках обществознания рассказывать о простых азах устройства политического процесса?

– Нет, в школах не стоит политизировать учебный процесс. Но вы затронули тему молодёжи: школьники вырастают и не знают о том, что происходит вокруг. Это вообще на самом деле очень серьёзная глобальная проблема, не только российская, а общемировая, потому что современная молодёжь растёт на интернете. Все углубились в мировую паутину. Но мы можем даже вспомнить себя в молодости: в это время люди не хотят сильно анализировать информацию, которую они получают, и информацию, полученную из интернета, зачастую воспринимают за истину. Вот как раньше мы газету «Правда» почитали, что в ней написано – то мы и считали истиной, потому что не было других источников информации.

– Посмотрели сейчас ролик в интернете, количество лайков большое – значит, правда.

– Телевидение как таковое игнорируется, многие считают, что на телевидении, особенно на государственном, чистая пропаганда. Там пропаганды хватает, но на самом деле там тоже можно почерпнуть полезную для себя информацию. И не умея фильтровать информацию, которую получают из интернета, они, соответственно, формируют себя как личности. Это очень плохо. И мне кажется, что над этой проблемой сейчас начинают задумываться: а как надо было бы делать?

– Да, как надо?

– А нужно черпать информацию из разных источников. Если в интернете вы почитаете об одной и той же проблеме одну точку зрения, почитаете другую точку зрения, потом посмотрите, что вы видите своими собственными глазами, и попытайтесь сделать элементарный анализ. Мне кажется, тогда будет понятно, что происходит вокруг. Это я уже не говорю о том, что там просто огромное количество фейков, которые специально туда засовывают. И я не говорю о том, что таким образом сейчас пытаются воздействовать, формируя общественное мнение. А молодёжь сегодня серьёзная сила, кстати, с которой в этой части никто ещё серьёзно пока и не работал. Все говорят о молодёжной политике, и что это такое – не очень понятно, и как она реализуется – тоже не очень понятно.

– У областного Собрания есть большой опыт работы с молодёжью: например, тот же молодёжный парламент.

– Мы сейчас на этом пути. Конечно, у нас тоже не всё получается. Нам бы хотелось, чтобы молодёжный парламент был в авангарде работы с молодёжной средой. Мы специально для этого подбираем активных молодых людей, которые заинтересованы в этом, которые хотят себя проявить в политике. Формируется молодёжный парламент двумя способами: это делегирование политическими партиями и это молодые люди, которые приходят на конкурсной основе. Кстати, их достаточно много и проходит серьёзный конкурс, нам приходится выбирать.

– Извините, но мне кажется, второй способ, на конкурсной основе, наверно, гораздо более эффективный, чем делегирование политическими партиями. Или я не прав?

– Я бы не стал однозначно говорить, хотя… Понимаете, нам интереснее посмотреть на тех, кто сознательно пришёл, сам приняв для себя такое решение. Всё-таки делегирование политической партии – в отдельных случаях это некое поручение, которое дают молодому человеку: «Вот ты сходи, пожалуйста, и будешь там представлять нашу политическую партию в молодёжном парламенте».

– А он, может, и не очень хочет.

– Да, естественно, может быть, не очень хочет, может быть, там с ним не так поработали, может быть, ему не так объяснили. Да, если формально, то люди, которые пришли самостоятельно, для себя такое решение приняли, конечно, должны бы быть более эффективными. Но на практике так, к сожалению, не получается. А почему политические партии должны делегировать – это для того, чтобы поддерживать политическую систему. Нам важно, чтобы и политические партии были заинтересованы, и молодые люди были заинтересованы в том, чтобы через политические партии делать свою политическую карьеру. А по-другому как поддерживать интерес политических партий, если не будет партийных списков, партийного влияния на выборах? По-другому не получится.

– Получается в итоге быть молодёжному парламенту в авангарде молодёжной политики?

– Пока не очень получается. Мы всячески стараемся их к этому подвигать. Сейчас там намечается мероприятие, будет форум, наш молодёжный парламент хочет навести мосты с молодёжными советами, которые сейчас созданы в каждом муниципальном районе. Но я-то хочу видеть, чтобы именно молодёжный парламент при областном Собрании был закоперщиком молодёжных идей. И я всегда, когда с ними общаюсь, говорю о том, что у них есть возможность себя проявить. Пусть те проблемы, которые они будут обозначать, кажутся на первый взгляд странными, может быть, в какой-то степени сумасшедшими, но они же не останутся без внимания. В любом случае мы их услышим и будем их оценивать уже с профессиональной точки зрения, мы будем стараться им помочь, если даже потребуется их выразить в виде какого-то законопроекта – регионального, например. Но не всё же решается законопроектами. Во многом они могут проявить себя, объединяя молодёжные группы по интересам. Проектов сейчас много, гранты можно получать: сейчас очень хорошо работает грантовая система. На мой взгляд, инструментов много – были бы только интерес и желание.

Меньше – лучше?

– Сейчас активно начала обсуждаться идея сокращения численности депутатов, звучала цифра 33 депутата. Внезапно эта тема всплыла перед парламентскими каникулами, политики активно начали высказываться на эту тему. Хотелось бы услышать ваше мнение, насколько серьёзно обсуждается идея сокращения числа депутатов.

– Идея сокращения числа депутатов обсуждается уже достаточно давно, в Собрании мы обсуждали различные варианты. Мы изучили опыт других регионов, и там прослеживается тенденция к тому, чтобы численность депутатов законодательных органов уменьшать. И это правильно. Мы рассматривали разные варианты численности: это и 33, и 22. Главный вопрос заключается в том, чтобы нарезать избирательные округа таким образом, чтобы в их состав входили муниципальные районы целиком в своих границах. Например, мой избирательный округ – это Плюсский район, Стругокрасненский район, часть Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района. В некоторых районах по три-четыре депутата, и, собственно, не знаешь, к кому обратиться за помощью и кто здесь окажет настоящее содействие. Если за основу взять принцип, чтоб районы целиком вошли в состав избирательного округа, то тогда вырисовывается цифра 26 депутатов регионального законодательного органа. И если мы оставляем тот же принцип формирования, когда 50 % избирается по одномандатным избирательным округам, а 50 % – по партийным спискам, то получается, что у нас будет 13 одномандатных избирательных округов, в которые районы войдут целиком: там где-то будет два района, если крупные, где-то три, возможно, где-то будет и четыре в зависимости от численности избирателей в этих районах. То есть 13 депутатов по одномандатным округам и 13 депутатов по партийным спискам. Этот вопрос не решён окончательно, это то, что мы сейчас обсуждаем. Но мы уже нашли поддержку со стороны практически всех политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов.

– Есть какое-то общее решение?

– Это то решение, которое будет приниматься не только голосами «Единой России». Дело не только в экономии денежных средств, хотя она существенная – сейчас цифры не буду называть, мы тоже их посчитали. Всё будет зависеть от того, к какой численности мы в конечном итоге придём. Если это будет 26 депутатов, то это будет значительная экономия.

Честность и чувство времени

– ЛДПР выступила с инициативой подписать вместе с «Единой Россией» некое соглашение в канун выборов. Наверняка вы в курсе.

– Да, конечно.

– Что по этому поводу думаете? Почему это вдруг ЛДПР и почему-то именно к «Единой России» с таким вот месседжем?

– Любое соглашение, которое направлено на реализацию хорошего дела, я готов поддержать. Предложили – молодцы. Конечно, «Единая Россия» откликнется, думаю, что мы на ближайшем президиуме политсовета это обсудим и обязательно подпишем это соглашение. Но я считаю, что это ничего не значит. Не соглашения вообще-то надо подписывать, а надо над предвыборной кампанией работать так, чтобы у избирателей не было возможности упрекнуть любую политическую партию в том, что выборы прошли нечестно, с подтасовками и так далее.

– Бумажкой всё равно не прикроешься.

– Не прикроешься, да. Абсолютно все политические партии заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, чтобы в конечном итоге была выражена воля избирателей. Мы видим, что происходит после того, когда у избирателей возникают сомнения в честности подсчёта голосов.

– Вы про Белоруссию?

– Например, да. И не только про Белоруссию.

– Как относитесь к тому, что там сейчас происходит?

– С нашей позиции такие процессы сложно комментировать. Я могу совершенно чётко сказать своё мнение. Оно заключается в том, что уходить надо вовремя. 26 лет находиться во главе государства – это, на мой взгляд, запредельный срок. Нормальный руководитель, который хочет, чтобы была естественная смена власти, неважно, на какой должности – от руководителя маленького коллектива до президента, должен всегда думать о том, что рано или поздно ему всё равно придётся освободить этот пост, и должен думать о том, чтобы подготовить себе замену. Всегда выглядит позитивно, когда человек говорит о том, что «всё, я уже своё отработал (неважно, по каким причинам придёт время уходить), вот у меня есть подготовленный человек, я рекомендую, уважаемые члены коллектива, избиратели». Неважно, изберут этого человека, не изберут, но так надо сделать, на мой взгляд, так бы было правильнее. И так бы совсем по-другому выглядело. Считать себя единственным человеком, на котором завязано всё, который является спасителем всего и вся, – это неправильно, это переоценка своих собственных возможностей.