Фестиваль «Музыка на воде» стартовал в Пскове

22:01, 21 августа 2020, ПАИ



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов























Фестиваль «Музыка на воде» стартовал сегодня, 21 августа, в Пскове. Впервые концерт классической музыки прошёл в дендропарке на Мирожке. Он собрал более тысячи слушателей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Симфонический оркестр Псковской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Николая Хондзинского исполнял музыку барокко. Зрители наблюдали за действом на сцене с берегов реки, расположившись на креслах-мешках и пледах. В таком формате концерт прошёл в Пскове впервые.

Следующий концерт фестиваля «Музыка на воде» состоится 22 августа, а завершится он 12 сентября музыкой Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского.