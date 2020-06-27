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Фестиваль «Музыка на воде» стартовал в Пскове

  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль "Музыка на воде"
    Фото: Андрей Степанов

Фестиваль «Музыка на воде» стартовал сегодня, 21 августа, в Пскове. Впервые концерт классической музыки прошёл в дендропарке на Мирожке. Он собрал более тысячи слушателей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Симфонический оркестр Псковской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Николая Хондзинского исполнял музыку барокко. Зрители наблюдали за действом на сцене с берегов реки, расположившись на креслах-мешках и пледах. В таком формате концерт прошёл в Пскове впервые. 

Следующий концерт  фестиваля «Музыка на воде» состоится 22 августа, а завершится он 12 сентября музыкой Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского. 

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