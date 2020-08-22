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Общество

В Псковской области от коронавируса умер 61 человек

Фото ПАИ.

В Псковской области от коронавируса умер еще один человек, сообщил в своем Instagram- аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Таким образом, количество умерших в регионе достигло 61. 

«Мои соболезнования родным и близким. Берегите себя!», - написал губернатор. 

В целом за сутки в Псковской области количество заразившихся ковид-19 выросло на 34 и достигло 4384 человек.

Выздоровело за сутки  37 человек. Общее количество выздоровоевших в регионе - 3131.
 

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