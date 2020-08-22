В Псковской области от коронавируса умер 61 человек

00:56, 22 августа 2020, ПАИ

В Псковской области от коронавируса умер еще один человек, сообщил в своем Instagram- аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Таким образом, количество умерших в регионе достигло 61.

«Мои соболезнования родным и близким. Берегите себя!», - написал губернатор.

В целом за сутки в Псковской области количество заразившихся ковид-19 выросло на 34 и достигло 4384 человек.

Выздоровело за сутки 37 человек. Общее количество выздоровоевших в регионе - 3131.

