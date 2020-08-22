4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом

08:59, 22 августа 2020, ПАИ

4 384 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 22 августа коронавирус за последние сутки подтвердили у 34 человек.

Выздоровел 3 131 пациент (за сутки – 37). Умер 61 инфицированный человек. Всего специалисты провели 76 783 (за сутки – 743) теста на коронавирус.

«За сутки +34 новых случая при +37 выздоровевших. В активных очагах +0. При этом, к сожалению, ещё один человек умер от COVID-19. Мои соболезнования родным и близким. Берегите себя!» – написал губернатор.