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Общество

Российская команда готовится к новым рекордам на международном конкурсе «Десантный взвод - 2020»

Фото: Минобороны РФ.

По итогам Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», прошедшего в июле текущего года, был отобран лучший взвод, который представит Россию на международном этапе, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В сборную команду вошли лучшие военнослужащие «крылатой пехоты», показавшие наиболее высокие результаты в ходе всеармейского этапа.

Одними из основных этапов конкурса являются этапы гонок на боевых машинах десанта и командная эстафета на БМД. Экипажи, представляющие на конкурсе воздушно-десантные войска, считаются одними из лучших в Вооружённых силах России.

Фото: Минобороны РФ.

В рамках подготовки к международному этапу была составлена специальная программа, в которой был проанализирован и учтён опыт предыдущих конкурсов, с учётом всех индивидуальных качеств участников, включая психологические, морально-волевые и физические показатели.

«Мы полностью готовы к соревнованиям и понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Выложиться по полной, показать достойный результат и победить – вот основные задачи, стоящие перед командой», – рассказал командир взвода старший лейтенант Антон Кутахин.

На международном этапе конкурсе «Десантный взвод» в минувшем году российская команда установила восемь рекордов в разных дисциплинах. Проведённая подготовительная работа позволяет надеяться, что все предыдущие рекордные показатели будут значительно улучшены, считают в Минобороны РФ. 

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