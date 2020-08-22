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Общество

Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Государственного флага России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Сегодня мы чествуем главный символ Российской Федерации, который объединяет все народы нашей великой страны общими ценностями, традициями и историей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что бело-сине-красный флаг олицетворяет важнейшие победы и достижения трёх десятилетий, единство, независимость, силу, доблесть и стремление к новым свершениям.

«В истории триколора есть успехи всех жителей страны. Каждый день своим трудом, творчеством и верой мы дополняем и укрепляем его славу», – отметил глава региона.

«Наша общая задача – делать всё возможное для дальнейшего процветания Отечества и нашей Псковской области, которая во все времена была и остаётся надёжным форпостом и духовным щитом России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!» – добавил Михаил Ведерников.

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