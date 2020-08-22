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Общество

Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём Государственного флага России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что национальный флаг – символ Родины. «Бело-сине-красный стяг вобрал в себя мощь и державность России с её многовековой историей, великими победами и достижениями и вместе с тем очень личное человеческое ощущение сопричастности к судьбе своего государства», – отметил он.

«В моменты гордости за успехи и в минуты общей скорби, в праздники и дни напряжённой работы, дома и вдали от родной страны наш трёхцветный флаг объединяет всех, кто любит Россию, кто чтит её историю и традиции, кто желает ей мира и процветания, – отметил Александр Котов. – С Днём  Государственного флага Российской Федерации! Добра, мира и благополучия!»

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