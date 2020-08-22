В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится около двух лет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС
По его словам, создание вакцины от COVID-19 само по себе не приведёт к окончанию пандемии. Глава ВОЗ отметил, что медицине ещё далеко не всё известно о последствиях коронавирусного инфицирования. «Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее восьми месяцев опыта. Мы всё ещё относительно мало знаем о долгосрочных последствиях», – сказал он.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.