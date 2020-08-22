В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

09:54, 22 августа 2020, ПАИ

Пандемия коронавируса продлится около двух лет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС

По его словам, создание вакцины от COVID-19 само по себе не приведёт к окончанию пандемии. Глава ВОЗ отметил, что медицине ещё далеко не всё известно о последствиях коронавирусного инфицирования. «Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее восьми месяцев опыта. Мы всё ещё относительно мало знаем о долгосрочных последствиях», – сказал он.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.