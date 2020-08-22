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Общество

В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится около двух лет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС

По его словам, создание вакцины от COVID-19 само по себе не приведёт к окончанию пандемии. Глава ВОЗ отметил, что медицине ещё далеко не всё известно о последствиях коронавирусного инфицирования. «Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее восьми месяцев опыта. Мы всё ещё относительно мало знаем о долгосрочных последствиях», – сказал он.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

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4 921 житель России заболел коронавирусом за сутки В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса Ещё 37 жителей Псковской области вылечились от коронавируса 4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом Более 73 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах #Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет Более 15,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса 4 870 жителей России заболели коронавирусом за сутки Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61 Число заразившихся коронавирусом в Великих Луках достигло 840
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