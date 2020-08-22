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Общество

Фигурное вождение бронеавтомобилей «Рысь» впервые покажут на конкурсе «Десантный взвод»

Фото: Минобороны РФ.

Показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения впервые покажут на торжественной церемонии открытия конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На базе полигона «Завеличье» прошло более пяти тренировок новой программы.

В единой команде военнослужащие отдельного разведывательного батальона продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями на ограниченной площадке размером 30 х 40 метров.

«Синхронность действий автомобилей под мелодичную музыку на ограниченной площадке создаёт динамику и сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов «кольцо», «восьмёрка», «мельница», «ножницы», – пояснил тренер коллектива, заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по вооружению гвардии полковник Виталий Житенко.

Фото: Минобороны РФ.

«Во время фигурного вождения бронеавтомобили исполняют зеркальные движения, а при сближении расстояние между ними не превышает 10 сантиметров, что показывает мастерство и точность владения бронеавтомобилем. Мастерское владение техникой – показатель высочайшей подготовки военных водителей и уровня их мастерства», – отметил тренер коллектива.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Десантный взвод – 2020» пройдёт 23 августа на полигоне «Завеличье» в Псковской области.

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