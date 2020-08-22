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Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с Днём Государственного флага России

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днём Государственного флага России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что российский триколор является одним из главных символов государственности России, независимости и могущества Отечества. «Он объединяет нас в стремлении сделать Отчизну ещё более сильной и процветающей, добросовестно трудиться во имя будущего страны. Всё это требует от нас усилий, осознания своего долга перед Родиной и ответственности за её судьбу», – подчеркнули они.

Власти Великих Лук отметили, что воспитывать патриотизм, чувство уважения и любви к истории Отчизны, бережного отношения к государственной символике и родной стране в молодом поколении россиян – одна из самых важных задач на сегодняшний день. «Именно молодёжи предстоит в дальнейшем приумножать богатство и мощь России», – подчеркнули градоначальники.

«Уверены, что вместе мы, жители города воинской славы Великие Луки, промышленной столицы региона, внесём весомый вклад в развитие экономики России и в целом в укрепление могущества страны. Пусть наш российский триколор станет символом незыблемого суверенитета и великого будущего Отечества, а сегодняшний праздник придаст сил и энергии для реализации самых смелых перспективных проектов на благо города и Российского государства», – отметили власти Великих Лук.

Николай Козловский и Любовь Романова в этот праздничный день пожелали жителям Великих Лук крепкого здоровья, осуществления всех добрых планов, успеха, личного счастья и благополучия, уверенности в будущем.

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