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Общество

Александр Котов: Великолучанам не занимать трудолюбия, силы характера и любви к родной земле

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Великих Лук с Днём города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Александр Котов напомнил, что Великие Луки празднует 854-летие со дня основания. «За прошедшие столетия жители города на Ловати не раз демонстрировали воинскую доблесть и преданность родной земле. Не случайно именно за ратные заслуги к первоначальному названию города Луки в Средневековье добавилось определение Великие, а уже в наши дни Великим Лукам присвоено почётное звание «Город воинской славы» – за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», – отметил спикер облсобрания.

Он подчеркнул, что великолучане гордятся своим прошлым, ценят то, что создают своим трудом сегодня, и думают о будущем.

«Великие Луки, практически стёртые с лица земли в годы Великой Отечественной войны, смогли возродиться и стать развитым промышленным центром – доля великолукских предприятий в производстве области составляет почти 40 процентов», –  отметил Александр Котов.

«Уверен, что экономический и культурный потенциал Великих Лук не исчерпан, потому что город – это прежде всего люди, которые в нём живут, а великолучанам не занимать трудолюбия, силы характера и любви к родной земле!» – добавил Александр Котов и пожелал жителям города благополучия и процветания.

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