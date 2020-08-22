Градоначальники поздравили жителей Великих Лук с Днём города

12:34, 22 августа 2020, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили горожан с Днём города Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что Великие Луки – город с героическим прошлым и достойным настоящим. «На протяжении столетий он имел особое значение для нашего государства: стоял на важном торговом пути из варяг в греки, был верным «оплечьем Новгорода», «предсердием Москвы», надёжным защитником западных рубежей Отечества», – подчеркнули они.

Николай Козловский и Любовь Романова отметили, что сегодня Великие Луки – крупный промышленный центр Северо-Запада России с большим инвестиционным и туристическим потенциалом, город, известный спортивными и культурными достижениями жителей, столица отечественного воздухоплавания.

«Благодаря талантам и доблестному труду великолучан, их любви и преданности городу Великие Луки устойчиво идут по пути развития. Город стабильно показывает рост промышленного производства, улучшение экономических показателей, увеличение объёмов ремонта и модернизации объектов городской инфраструктуры. В Великих Луках высокими темпами развиваются сферы образования, спорта, культуры, введены в эксплуатацию новая школа на Гагарина и детский сад на Пескарёва, идёт строительство ещё нескольких образовательных учреждений в разных районах города. С каждым годом Великие Луки становятся краше, уютнее, привлекательнее и комфортнее для жизни», – отметили власти города.

Они подчеркнули, что огромной благодарности заслуживают все, кто добросовестно трудится на благо Великих Лук. Глубокой признательности достойны представители старшего поколения, внёсшие весомый вклад в развитие города, добавили власти Великих Лук.

«От всей души желаем великолучанам крепкого здоровья и благополучия, большого личного счастья, успеха в делах и начинаниях, добра и мира! Пусть наше общее стремление сделать город воинской славы Великие Луки современным и благоустроенным станет основой его процветания на долгие годы! С праздником, дорогие земляки!» – заключили градоначальники.