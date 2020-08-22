Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса

14:06, 22 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 22 августа в мире зарегистрировано 23 141 122 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 803 551 человек. Количество выздоровевших – 15 727 011.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 796 727. В этой стране от коронавируса умерло 179 200 человек, выздоровело – 3 127 418.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 951 897 человек, 767 477 пациентов выздоровело, 16 310 – умерло. В Псковской области выявлено 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.