4 921 житель России заболел коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
21 августа в стране зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 147 человек.
Всего по состоянию на утро 22 августа в России выявлено 951 897 случаев заболевания коронавирусом, 767 477 человек выздоровело, 16 310 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.