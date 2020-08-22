156-летие формирования отмечает Западный военный округ

14:20, 22 августа 2020, ПАИ

22 августа личный состав Западного военного округа отмечает 156-летие формирования округа. В соединениях и воинских частях состоялись торжественные построения, лучшие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа.

«Свой профессиональный праздник военнослужащие ЗВО, как и положено, встречают на полигонах, лагерных сборах, занятиях по боевой подготовке и боевом дежурстве. Западный военный округа всегда будет гарантом стабильности и мира на западном направлении», – сказано в поздравлении военнослужащих от командующего войсками Западного военного округа, Героя России генерал-полковника Александра Журавлёва.

Западный военный округ, являющийся правопреемником Ленинградского (Петербургского, Петроградского) и Московского военных округов, берёт начало с издания 10 (22) августа 1864 года приказа военного министра об образовании военно-окружных управлений. 1 сентября 2010 года управления ЛенВО и МВО были переформированы в объединённое стратегическое командование Западного военного округа.

В настоящее время в боевой состав Западного военного округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части. На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72Б-3М, бронетранспортёры БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35С, вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и другое.

Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов России. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге.