Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее

14:51, 22 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с Днём города. Поздравление он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что с момента основания Великие Луки всегда были надёжным защитником западных рубежей, имели особое стратегическое и торговое значение.

«Сегодня город воинской славы Великие Луки – важный промышленный, культурный и спортивный центр Псковской области, – подчеркнул глава региона. – Здесь реализуются крупные проекты в сфере дорожной инфраструктуры, появляются новые объекты городского благоустройства, динамично растёт промышленность. С каждым годом город развивается, становится уютнее и комфортнее благодаря трудолюбию и неравнодушию местных жителей».

В этот праздничный день Михаил Ведерников пожелал городу Великие Луки дальнейшего процветания, а его жителям – крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.