Мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию

18:54, 22 августа 2020, ПАИ

Долгожданный мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instsagram.

Мост построили рядом с переправой, которую во время половодья регулярно затапливало. В таких случаях местные жители оказывались отрезанными от дороги.

«Теперь эта проблема решена», – отметил губернатор.

Работы проведены на средства областного бюджета. На строительство моста потратили 42 млн рублей по программе «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Гарантия на мост – восемь лет.