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Общество

Мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию

Долгожданный мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instsagram.

Мост построили рядом с переправой, которую во время половодья регулярно затапливало. В таких случаях местные жители оказывались отрезанными от дороги.

«Теперь эта проблема решена», – отметил губернатор. 

Работы проведены на средства областного бюджета. На строительство моста потратили 42 млн рублей по программе «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Гарантия на мост – восемь лет.

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