Капремонт школы в Усвятах завершится 30 августа
Капитальный ремонт в Усвятской средней школе завершится 30 августа, сообщает районная газета «Новая жизнь».
Капремонт школы проходит в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы». Стоимость работ согласно заключённому контракту составляет более 8 млн рублей.
Главный объёкт ремонта – кровля над столовой. Кроме того, отремонтировано восемь учебных кабинетов. В столовой и пищеблоке уже проведена покраска, идёт ремонт в туалетах на первом и втором этажах с заменой сантехники, отремонтирована входная группа (тамбур). Также в школе заменят 700 светильников.