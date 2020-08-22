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Общество

Капремонт школы в Усвятах завершится 30 августа

Фото: газета «Новая жизнь» Усвятского района.

Капитальный ремонт в Усвятской средней школе завершится 30 августа, сообщает районная газета «Новая жизнь».

Фото: газета «Новая жизнь» Усвятского района.

Капремонт школы проходит в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы». Стоимость работ согласно заключённому контракту составляет более 8 млн рублей.

Фото: газета «Новая жизнь» Усвятского района.

Главный объёкт ремонта – кровля над столовой. Кроме того, отремонтировано восемь учебных кабинетов. В столовой и пищеблоке уже проведена покраска, идёт ремонт в туалетах на первом и втором этажах с заменой сантехники, отремонтирована входная группа (тамбур). Также в школе заменят 700 светильников. 

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