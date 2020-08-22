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Общество

Мемориальную доску Герою Советского Союза Николаю Третьякову открыли в Гдове

Фото: газета «Гдовская заря».

22 августа в Гдове открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Николаю Третьякову. Как сообщает газета «Гдовская заря», на мероприятие пришли взрослые, молодёжь и дети.

Доска установлена на доме № 2а на улице, названной в честь героя. Отмечается, что планировалось установить мемориальную доску в День Победы, но мероприятие было перенесено в связи со сложной эпидемической обстановкой в стране. «Но ко Дню города такой подарок оказался вовремя», – отмечает редакция.

Фото: газета «Гдовская заря».

Инициатором установки мемориальной доски выступили жители этой улицы. По их признанию, их охватывает чувство гордости за своего земляка.

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