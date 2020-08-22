0
21:47
У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»
21:44
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
17:40
«Кто дважды ошибается, тот единожды помирает»: «Агент Ева» — энергосберегающий триллер с Джессикой Честейн
13:12
Каким будет Зелёный театр в Пскове: интервью с Александром Коноваловым
18:55
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
18:11
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
16:29
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Еще новости
Культура

25 августа органист из Карелии даст концерт в Печорах

25 августа в 18:30 в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерта органиста Александра Новосёлова из Карелии, сообщили Псковскому агентству информации организаторы выступления.

В программе: И. С. Бах (по Й. Эрнсту). Концерт соль-мажор в трёх частях.

И. С. Бах. Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе».

К. Дакен. «Кукушка».

Ф. Мендельсон. Соната № 5 в трёх частях.

А. Марчелло. Адажио.

А. Пьяццолла. Либертанго.

М. Дюруфле. Токката.

Э. Пазини. Кантабиле.

Л. Вьерн. «Вестминстерские колокола».

Слушателей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности – не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»
22 августа 2020
У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
22 августа 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
20 августа 2020
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
20 августа 2020
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
20 августа 2020
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
20 августа 2020
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
500 детей учатся в музыкальной школе №1 в Пскове
20 августа 2020
500 детей учатся в музыкальной школе №1 в Пскове
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
20 августа 2020
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове

Идет загрузка...