25 августа органист из Карелии даст концерт в Печорах
25 августа в 18:30 в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерта органиста Александра Новосёлова из Карелии, сообщили Псковскому агентству информации организаторы выступления.
В программе: И. С. Бах (по Й. Эрнсту). Концерт соль-мажор в трёх частях.
И. С. Бах. Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе».
К. Дакен. «Кукушка».
Ф. Мендельсон. Соната № 5 в трёх частях.
А. Марчелло. Адажио.
А. Пьяццолла. Либертанго.
М. Дюруфле. Токката.
Э. Пазини. Кантабиле.
Л. Вьерн. «Вестминстерские колокола».
Слушателей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности – не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.