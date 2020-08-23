Следователь из Белоруссии сбежал в Псков

09:00, 23 августа 2020, ПАИ

В Пскове задержан бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестов в стране, сообщает РБК.

Его адвокат Вячеслав Головин рассказал, что задержание произошло в гостинице «Рижская», затем экс-следователя отвезли в дежурную часть Завеличенского отдела полиции По словам Головина, его не пустили к подзащитному. «Сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания», – сказал он, добавив, что вновь попытается попасть к клиенту.

Остаповича задержали из-за незаконного пересечения границы с Россией. «Наверное, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену Родине», – рассказал адвокат.

Головин подал жалобу в прокуратуру. Он заявил, что ему не показывают никаких документов. Юрист рассказал, что Остапович хотел уехать в Латвию, где ему «дали добро» на политическое убежище, но не успел.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались протестные акции. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.

В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Согласно сообщениям МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.

Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны «подыгрывают» Вашингтону и делают так, «как сказано». По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.