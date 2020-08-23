Смотреть на воду советует 23 августа народный календарь

11:26, 23 августа 2020, ПАИ

23 августа отмечается день святого Лаврентия Римского, жившего в III веке и служившего в качестве архидиакона римской христианской общины. Согласно житию, Лаврентий происходил из города Оска на территории современной Испании и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы; ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных.

Когда император Валериан объявил гонения христиан, многих священников казнили, а простых христиан лишали имущества и изгоняли из городов. Одной из первых жертв стал наставник Лаврентия, обезглавленный по приговору правителя. Идя на смерть, Сикст предсказал своему ученику, что вскоре и он последует по его пути, и велел продать все церковные сокровища и раздать деньги нуждающимся христианам. И действительно, вскоре Лаврентия бросили в темницу, где он совершал чудеса, исцелял больных и тем самым многих обратил в свою веру.

Когда римский префект потребовал отдать сокровища церкви государству, Лаврентий попросил три дня срока. За это время он раздал имущество беднякам, а после заявился к правителю с толпой нищих и калек, сказав: «Вот истинные сокровища церкви». Разгневанный префект приказал подвергнуть Лаврентия жестоким пыткам, от которых святой и умер.

Русская православная церковь в этот день также поминает местночтимого святого – юродивого Лаврентия Калужского, жившего в XV-XVI веках. По преданию, его дар помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Около места погребения святого Лаврентия построен Лаврентьевский монастырь.

В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней. Поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озёрах: если она тиха и спокойна – осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха и дождик идёт», – говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета – начале осени.