Назван минимальный возраст для ношения маски

17:47, 23 августа 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не рекомендуют требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией COVID-19, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ. Об этом пишет РИА «Новости».

«От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересах ребёнка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи», – говорится в рекомендациях.

Если ребёнку от 6 до 11 лет, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, при решении об использовании масок необходимо учитывать ряд факторов. Речь идёт об уровне распространения вируса в месте, где проживает ребёнок, его способность безопасно и правильно пользоваться маской, надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их менять и стирать.

Дети в возрасте 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях. «ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее одного метра от других людей и в районе с широким распространением», – сообщается в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,8 миллиона случаев заражения, свыше 795 тысяч человек скончалось.

