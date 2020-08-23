Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове

15:04, 23 августа 2020, ПАИ

Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила одна из жительниц Завеличья.

«Несколько дней подряд наблюдаем в одно и то же время на детских площадках в районе высоток на Юбилейной женщину с куклой, – рассказала Татьяна. – Подходит к гуляющим с детьми мамам, улыбается, что-то бормочет кукле, качает её, как ребёнка. Может, кто-то знает эту женщину? Что с ней случилось? Опасна ли она для окружающих?»