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Общество

Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове

Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила одна из жительниц Завеличья.

«Несколько дней подряд наблюдаем в одно и то же время на детских площадках в районе высоток на Юбилейной женщину с куклой, – рассказала Татьяна. – Подходит к гуляющим с детьми мамам, улыбается, что-то бормочет кукле, качает её, как ребёнка. Может, кто-то знает эту женщину? Что с ней случилось? Опасна ли она для окружающих?»

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