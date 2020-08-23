В Псковской области вертолёты нанесли ракетные удары по позициям условного противника

16:08, 23 августа 2020, ПАИ

В Псковской области боевые экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа во время учений нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям и живой силе условного противника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», Ми-35 и многоцелевых Ми-8, совершив перелёты на оперативные аэродромы, на полигоне Лужский (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу уничтожения техники и живой силы наступающего «противника». Полёт в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте, до 40 м, с выполнением подскока для атаки целей на высоту 300 м с углом тангажа до 20 градусов. После набора высоты вертолёты выполнили пологое пикирование с отворотом от целей в сторону, снова уходя на предельно малую высоту.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ка, авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30, противотанковые управляемые ракеты с радиокомандной системой управления «Атака». Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

Кроме того, вертолёты армейской авиации выступили в качестве средств воздушного нападения условного противника в рамках тактического учения, проводимого с радиотехническими подразделениями соединения противовоздушной обороны объединения.

К лётному тактическому учению привлекалось более 20 экипажей бригады армейской авиации, более 100 военнослужащих.