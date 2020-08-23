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Общество

#Опросник ПАИ-live: Соблюдают ли велосипедисты ПДД

Каждый день на дорогах Псковской области происходят ДТП, гибнут люди. Практически ежедневно в сводках сообщается об авариях, в которых страдают велосипедисты. Чаще в беде виноваты водители, но не всегда ответственность за случившееся лежит только на них. Корреспонденты Псковского агентства информации расспросили участников дорожного движения в Пскове, как ведут себя на дороге люди на двухколёсном транспорте.

Многие жалуются, что из-за отсутствия велодорожек велосипедисты вынуждены делить дорогу либо с пешеходами, либо с водителями. Это создаёт аварийные ситуации, особенно в час пик, когда улицы сильно загружены.

«Частенько бывает так, что велосипедист едет по встречной полосе. Вот чего от него ждать дальше? Велосипедных дорожек-то нет, и никто их не делает», – сетует водитель такси.

Некоторые опрошенные рассказали, что катаются исключительно по лесу или за городом: «Какие правила дорожного движения можно соблюдать на лесных тропинках?» Большинство велолюбителей говорят, что относятся ответственно к правилам, но при этом могут назвать только одно: переходя через дорогу, нужно слезть с велосипеда. Увидев камеру, именно так они и делали: «Это же пример детям!»

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