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Общество

Минспорт России отменил обязательный тест для всех спортсменов перед соревнованиями

Министерство спорта Российской Федерации согласовало с Роспотребнадзором дополнения и изменения в Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории России в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённый 31 июля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ упрощает часть процедур, связанных с соревнованиями и физкультурными мероприятиями. 

Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие COVID-19. Теперь тесты ПЦР нужно проводить только по требованию санитарных врачей на местах. Разрешили также проведение официальных церемоний, пресс-конференций при условии соблюдения участниками масочного режима. 

Документ дополнен рекомендациями по размещению участников соревнований.
 

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