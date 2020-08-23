Минспорт России отменил обязательный тест для всех спортсменов перед соревнованиями

22:25, 23 августа 2020, ПАИ

Министерство спорта Российской Федерации согласовало с Роспотребнадзором дополнения и изменения в Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории России в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённый 31 июля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ упрощает часть процедур, связанных с соревнованиями и физкультурными мероприятиями.

Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие COVID-19. Теперь тесты ПЦР нужно проводить только по требованию санитарных врачей на местах. Разрешили также проведение официальных церемоний, пресс-конференций при условии соблюдения участниками масочного режима.

Документ дополнен рекомендациями по размещению участников соревнований.

