В Уфе дети убили 8-летнюю девочку

23:03, 23 августа 2020, ПАИ

Вечером 22 августа под Уфой произошла трагедия: случайные прохожие нашли тело восьмилетней девочки со следами удушья. Об этом сооющила «КП – Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в субботу днём девочка ушла играть с друзьями, но вечером не вернулась домой. Мать заявила об этом в полицию.

По предварительным данным, девочка погибла во время игры с друзьями.

«Дети играли, предварительно, передавили сонную артерию. Когда поняли, что она умерла, решили избавиться от тела и выбросили в речку», – цитирует источник «КП – Уфа» .

Предполагают, что ребёнка задушил 13-летний мальчик. С ним проводятся следственные действия. Источник в следственном комитете пояснил, что подросток уже сознался в содеянном.