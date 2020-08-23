Антикоронавирусный тепловизор придумали в Ростехе

00:07, 24 августа 2020, ПАИ

Холдинг «Швабе», который входит в Ростех, создал антиковидный тепловизор с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно чёрное тело для калибровки изображения», – сказали в «Швабе».

Новый антикоронавирусный тепловизор будет называться «Зоркий». С таким названием с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускали семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.



Как уверяют создатели аппарата, он имеет повышенную дальность действия. Система может работать без участия оператора и при необходимости отправлять ему оповещения. Новинка появится на рынке после того, как специалисты «Швабе» подготовят коммерческую стратегию для этого продукта.