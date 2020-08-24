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Общество

52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

52% россиян пока не готовы опробовать на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, ссылаясь на проведенное исследование.

Согласны на прививку 42%, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.

Также более половины жителей страны (58%) ожидают второй волны коронавируса, за последний месяц этот показатель увеличился на шесть процентов. Считают, что второй волны не будет, только 30%.

56% россиян опасаются, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, 12% уверены, что он обойдет их стороной, 13% пока не задумывались об этом.
 

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